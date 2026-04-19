Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 13:23

В Chrome Web Store нашли более 100 расширений-шпионов

В Chrome Web Store выявлено более 100 вредоносных расширений для кражи данных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Специалисты обнаружили в Chrome Web Store более 100 вредоносных расширений, которые использовались для кражи пользовательских данных, перехвата сеансов и скрытого доступа к браузерам, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД России. Часть расширений маскировалась под легитимные сервисы, включая клиенты мессенджеров, переводчики и игровые приложения, передает ТАСС.

Часть из них маскировалась под легитимные сервисы, в том числе клиенты мессенджеров, переводчики, браузерные утилиты и игровые приложения, — говорится в сообщении.

Наибольшую угрозу, по оценке исследователей, представляет расширение Telegram Multi-account. Оно каждые 15 секунд крало токены аутентификации из открытых веб-сессий Telegram. Это давало злоумышленникам полный доступ к аккаунтам, минуя пароли и двухфакторную аутентификацию. Всего таких расширений, ориентированных на Telegram, около 3 тыс.

Ранее хакеры взломали криптобиржу Grinex и похитили более 1 млрд рублей у российских пользователей. На канале площадки сообщили, что кибератака могла пройти с привлечением зарубежных спецслужб. Все похищенные средства конвертировали в Tron и вывели на один кошелек, после чего работу биржи приостановили.

Общество
программы
хакеры
взломы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.