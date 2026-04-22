В Госдуме придумали новый формат дейтинга для россиян Депутат Саранова: в России необходимо развивать форматы деятельного знакомства

В России необходимо развивать формат деятельного знакомства, заявила «Москве 24» заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова. Она отметила, что совместный досуг поможет молодым людям лучше узнать друг друга, чем онлайн-дейтинги.

В интернете все проходит по визуальным характеристикам и тем вещам, которые декларируют в анкете. А когда люди встречаются, чтобы вместе сделать доброе дело, — это замечательная созидательная среда, чтобы найти человека, с которым совпадают ценностные ориентиры, — рассказала Саранова.

Депутат подчеркнула, что тематические сообщества смогут объединить людей со схожими интересами. По ее словам, важно не только количество новых браков, но и их качество.

Ранее сообщалось, что певица и блогер Наталья Штурм выступила с инициативой создать на базе портала «Госуслуги» специализированную платформу «Семья». По ее замыслу, сервис поможет мужчинам и женщинам знакомиться именно для создания семьи и рождения детей.