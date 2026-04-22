Очевидцы сняли на видео необычный дым после взрыва в Запорожье

Очевидцы заметили необычный дым в Запорожской области после прогремевшего в регионе взрыва, сообщило издание «Страна.UA». Столб дыма в небе попал на видео.

Перед этим мощный взрыв прогремел в Полтаве в воскресенье, 19 апреля. Незадолго до этого прозвучал сигнал воздушной тревоги. Речь шла о единичном инциденте. При этом украинские власти не привели никаких деталей о взрыве. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по месту разгрузки техники для ВСУ в Одесской области. Под атаку попало судно с партией оружия и дронов. В МО РФ также не комментировали эти данные.

Ранее пять человек пострадали при атаках ВСУ на Запорожскую область, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, было зафиксировано 18 фактов атак украинских военных на мирные объекты. Ударам подверглись Бердянск, Васильевский, Мелитопольский, Михайловский, Приазовский и Черниговский округа.