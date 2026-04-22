22 апреля 2026 в 12:36

Очевидцы сняли на видео необычный дым после взрыва в Запорожье

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Очевидцы заметили необычный дым в Запорожской области после прогремевшего в регионе взрыва, сообщило издание «Страна.UA». Столб дыма в небе попал на видео.

Перед этим мощный взрыв прогремел в Полтаве в воскресенье, 19 апреля. Незадолго до этого прозвучал сигнал воздушной тревоги. Речь шла о единичном инциденте. При этом украинские власти не привели никаких деталей о взрыве. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по месту разгрузки техники для ВСУ в Одесской области. Под атаку попало судно с партией оружия и дронов. В МО РФ также не комментировали эти данные.

Ранее пять человек пострадали при атаках ВСУ на Запорожскую область, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, было зафиксировано 18 фактов атак украинских военных на мирные объекты. Ударам подверглись Бердянск, Васильевский, Мелитопольский, Михайловский, Приазовский и Черниговский округа.

Европа
Запорожье
видео
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Профессор рассказала о пользе иммунопрофилактики
Тело мужчины обнаружили на берегу Москвы-реки
Подросток убил туристку статуей
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

