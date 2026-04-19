В Полтаве прогремел мощнейший взрыв Взрыв прогремел в Полтаве на фоне объявленной воздушной тревоги

Мощный взрыв произошел в Полтаве в воскресенье, 19 апреля, сообщает украинский телеканал «Общественное». Незадолго до этого прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Речь идет о единичном инциденте. При этом официальные власти пока не привели никаких деталей о взрыве.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по месту разгрузки беспилотников и военной техники, произведенной в странах НАТО, в порту Измаила Одесской области. Под атаку попало судно с партией вооружения и дронов. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Перед этим боец с позывным Карта рассказал, что дроноводы группировки «Север» за месяц успешно ликвидировали более сотни полевых складов ВСУ в Харьковской области. Целями их атак стали пункты хранения боеприпасов и топлива.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что серьезные повреждения зафиксированы в Одессе после ударов со стороны Вооруженных сил России в ночь на 28 марта. Он утверждает, что при атаке было задействовано более 60 БПЛА. В Минобороны России эту информацию не комментировали.