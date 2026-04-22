Профессиональная певица объяснила, как бороться со страхом сцены

Страх сцены можно преодолеть с помощью дыхательных упражнений, заявила NEWS.ru певица, профессиональная спортсменка Сюзанна Грамагина. По ее словам, перед выходом к публике следует настраивать себя на уверенное выступление.

Каждому артисту, особенно начинающему, знакомо это чувство — перед выходом на сцену коленки подкашиваются, сердце бьется быстрее, а в голове мелькают тревожные мысли. Первое и самое главное — перестаньте себя ругать за то, что боитесь. Страх — это естественная реакция организма на стрессовую ситуацию. Примите это как часть процесса. Нужно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредоточиться на дыхании. Это помогает снизить уровень адреналина и вернуть контроль над телом, — пояснила Грамагина.

Она подчеркнула, что тщательная подготовка позволяет артисту значительно снизить уровень волнения. По словам певицы, важно репетировать выступления и ответственно продумывать свой образ, так как уверенность в силах приходит только с опытом.

Кроме того, позитивные образы помогают уменьшить страх. Перед выходом на сцену представьте, как вы уверенно выступаете, как публика аплодирует и поддерживает. Часто страх сцены связан с тем, что мы слишком зациклены на себе: «Что обо мне подумают? Как я выгляжу? Не забуду ли я слова?» Попробуйте переключить внимание на тех, кто пришел вас послушать. Они пришли, чтобы получить удовольствие. Думайте о том, как вы можете подарить им радость, — заключила Грамагина.

Ранее психиатр Эдуард Холодов заявил, что тревожность, вызывающая проблемы со сном, концентрацией, головные боли и ощущение нехватки воздуха, требует обращения к специалисту. По его словам, учащенное сердцебиение, потливость и дрожь также являются тревожными симптомами.