Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за знак ГТО в 2026 году Депутат Чаплин: для получения налогового вычета за знак ГТО нужен медосмотр

Для оформления налогового вычета за знак ГТО необходимо пройти медицинский осмотр, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, для получения льготы достаточно предоставить копию удостоверения о выполнении норматива, а также справку из медучреждения.

С 2025 года в России действует стандартный налоговый вычет за выполнение нормативов ГТО. В 2026 году процедуру его получения существенно упростили. Раньше требовалась диспансеризация, которая для граждан до 40 лет проводится раз в три года. Теперь достаточно ежегодного профилактического медосмотра. Сумма вычета фиксированная — 18 тыс. рублей в год. При ставке НДФЛ 13% экономия составит 2340 рублей, при повышенной — еще больше. Для получения льготы нужно быть налоговым резидентом, иметь официальный доход, сдать нормативы ГТО для своей возрастной группы, получить знак отличия и в том же году пройти профосмотр, — поделился Чаплин.

Он подчеркнул, что вычет доступен тем, кто лично выполнил норматив. По словам депутата, если значок ГТО получил несовершеннолетний, то его родители не могут претендовать на эту возможность. Парламентарий добавил, что льгота не распространяется на индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения и самозанятых.

Для оформления вычета нужны копия удостоверения к знаку ГТО и справка из медучреждения о прохождении осмотра. Получить его можно двумя способами: через работодателя, написав заявление в бухгалтерию, либо через налоговую инспекцию по окончании года, подав декларацию 3-НДФЛ. Первый вариант — самый удобный, поскольку деньги придут не через год — просто налог перестанут удерживать с ближайшей зарплаты, — заключил Чаплин.

Ранее депутат Каплан Панеш заявил, что россияне могут вернуть часть расходов на лечение, обучение, покупку жилья и занятия фитнесом. По его словам, это можно сделать через налоговую систему, компенсируя часть уже понесенных затрат.