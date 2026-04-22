Заболеваемость чумой на Мадагаскаре упала в 20 раз благодаря участию России Попова заявила об успехах специалистов из России в борьбе с чумой на Мадагаскаре

Благодаря активному участию российских специалистов количество случаев заболевания чумой на Мадагаскаре снизилось в 20 раз с 2017 года, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, которые приводит ТАСС, в 2025 году впервые за много лет удалось исследовать природные очаги заболевания на территории острове.

В прошедшем году впервые за много лет вместе с коллегами из Мадагаскара исследовали природные очаги чумы на острове. <...> За время работы в Мадагаскаре, со времени крупной вспышки чумы в 2017 году, когда пострадало более 2,5 тыс. человек, количество ежегодно регистрируемых случаев чумы снизилось более чем в 20 раз, — сказала Попова.

