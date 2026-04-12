12 апреля 2026 в 05:24

В РАН оценили, какие инфекции способны вызвать новую пандемию

Онищенко предположил, что свиной и птичий гриппы способны вызывать пандемию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Свиной и птичий гриппы обладают высоким пандемическим потенциалом, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости. По его словам, эти штаммы находятся на особом контроле.

Мы держим на контроле штаммы свиного гриппа, птичьего гриппа определенные штаммы мы ведем, потому что считаем, что у них высокий пандемический потенциал, — сказал он.

Онищенко также отметил напряженную ситуацию в мире по оспе. Прекращение массовой вакцинации от этого заболевания с 1980 года привело к тому, что целые поколения утратили иммунитет, что усугубило ситуацию с оспой обезьян. Эпидемиолог подчеркнул, что сегодня акцент сместился с кишечных инфекций на воздушно-капельные и водные.

По словам эксперта, авиаперелеты способствуют мгновенному распространению опасных инфекций по всему миру в течение одного сезона. Это создает колоссальные риски новой пандемии.

Ранее врач — акушер-гинеколог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Мария Давыдова назвала одно из самых опасных заблуждений о венерических инфекциях. По ее словам, отсутствие симптомов не означает, что человек не болен ВИЧ.

Общество
Геннадий Онищенко
пандемии
грипп
Трампа уличили в демонстративном игнорировании переговоров с Ираном
Овечкин помог «Вашингтону» вырвать победу у «Питтсбурга»
Россиян предупредили о неприятностях после звонка «мобильного оператора»
Опять лето? До +16 и без снега: погода в Москве и Питере 13–19 апреля
Лерчек обратилась к суду с неожиданной просьбой о милосердии
Десятки человек погибли в массовой давке на экскурсии в Гаити
Итоги переговоров США и Ирана: к чему пришли стороны, что известно
Возвращенная из плена жительница Суджи рассказала о защите армией РФ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 апреля
Эти автомобили почти не теряют с годами в цене: топ-20 самых выгодных машин
В США разъяснили, как Иран будет пропускать корабли через Ормузский пролив
В РАН оценили, какие инфекции способны вызвать новую пандемию
Грузовик подмял под себя легковой автомобиль под Хабаровском
Слухи о конце карьеры, клеймо живодера, инфаркт: как живет Юрий Куклачев
Озвучен главный печальный исход переговоров США и Ирана
Россиянам напомнили о штрафах за курение на балконе
Стало известно, набирают ли ВСУ в ряды наемников доминиканцев
В МИД РФ озвучили, какая задача будет стоять перед новым генсеком ООН
Выборы в Венгрии: шансы Орбана, вмешательство ЕС, последствия для России
Мексика отказалась возвращать российской пианистке 17-летнюю дочь
Дальше
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
