В РАН оценили, какие инфекции способны вызвать новую пандемию

Свиной и птичий гриппы обладают высоким пандемическим потенциалом, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости. По его словам, эти штаммы находятся на особом контроле.

Мы держим на контроле штаммы свиного гриппа, птичьего гриппа определенные штаммы мы ведем, потому что считаем, что у них высокий пандемический потенциал, — сказал он.

Онищенко также отметил напряженную ситуацию в мире по оспе. Прекращение массовой вакцинации от этого заболевания с 1980 года привело к тому, что целые поколения утратили иммунитет, что усугубило ситуацию с оспой обезьян. Эпидемиолог подчеркнул, что сегодня акцент сместился с кишечных инфекций на воздушно-капельные и водные.

По словам эксперта, авиаперелеты способствуют мгновенному распространению опасных инфекций по всему миру в течение одного сезона. Это создает колоссальные риски новой пандемии.

