Врач назвала одно из самых опасных заблуждений о венерических инфекциях Врач Давыдова: отсутствие симптомов не означает, что человек не болен ВИЧ

Отсутствие симптомов не означает, что человек не болен ВИЧ, заявила NEWS.ru врач — акушер-гинеколог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Мария Давыдова. Она отметила, что многие инфекции длительное время протекают скрыто. По ее словам, поэтому люди могут ошибочно полагать, что хорошее самочувствие гарантирует отсутствие болезни.

Отсутствие симптомов означает, что человек не болен ВИЧ? Нет, это одно из самых опасных заблуждений. Многие инфекции длительное время протекают бессимптомно. Человек может чувствовать себя абсолютно здоровым, при этом являясь носителем и источником передачи болезни. Скрытое течение особенно характерно для хламидиоза, ВПЧ, ВИЧ на ранних стадиях. Отсутствие симптомов не означает отсутствия заболевания. Это лишний повод пройти обследование, — сказала Давыдова.

Ранее уролог Екатерина Макарова заявила, что пандемия COVID-19 способствовала росту венерических заболеваний из-за увеличения онлайн-знакомств и распространения препаратов доконтактной профилактики ВИЧ (PrEP). По ее словам, такой метод профилактики защищает только от вируса иммунодефицита человека.