Стало известно, какие откаты требовал замглавы парка «Патриот»

Задержанный по подозрению в получении взяток на сумму 18 млн рублей заместитель генерального директора парка «Патриот» Министерства обороны России Виталий Мелимук требовал ежеквартальный «откат» в размере 10% от суммы оплаты работ по контрактам, сообщили в объединенной пресс-службе судов Подмосковья. По данным ведомства, речь идет о систематических незаконных поборах.

По версии следствия, Мелимук, являясь заместителем генерального директора ФГАУ «Центральный Парк „Патриот“», в декабре 2025 года выдвинул требование М. о ежеквартальной передаче денежных средств в размере 10% от фактической оплаты работ по контрактам, — сказано в сообщении.

Представители судов также рассказали, что 18 апреля 2026 года Мелимук получил от М. взятку в размере 18 млн рублей. Однако сразу после получения денег чиновник был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Одинцовский городской суд Московской области избрал для Мелимука меру пресечения в виде заключения под стражу. Его арестовали на срок до 17 июня.

Ранее стало известно, что Мелимук оказался владельцем семи иномарок, включая Cadillac Escalade и Jeep Grand Cherokee, и трех квартир в Москве. По информации источников, чиновник также регулярно совершал путешествия в Швейцарию и Францию.

