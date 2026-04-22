Россиянам раскрыли, как не нарваться на штраф во время прогулки с собакой Минсельхоз Подмосковья призвал гулять с собаками на поводке во избежание штрафов

Владельцы собак должны гулять с питомцами в общественных местах на поводке во избежание штрафов, пишет Regions со ссылкой на Минсельхоз Подмосковья. В ведомстве напомнили, что для животных, рост которых в холке превышает 25 см, необходим намордник.

Помимо этого, каждый хозяин обязан убирать за своей собакой и не оставлять ее без присмотра, отметили специалисты. Они также предостерегли от прогулок рядом со школами, детсадами, на детских и спортивных площадках. Для безопасного выгула лучше выбирать специально оборудованные территории для питомцев.

В Минсельхозе уточнили, что за первое нарушение владельцам собак выносят предупреждение. При этом за систематическое несоблюдение норм грозит штраф в размере от 1,5 тыс. до 3 тыc. рублей.

Ранее кинолог Владимир Голубев предупредил, что собака может выпрыгнуть в открытое окно из-за громкого звука или увидев другое животное. Он посоветовал ставить специальные сетки на окна.