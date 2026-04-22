Самолет в США запутался в линии электропередач

22 апреля 2026 в 14:15

Самолет в США врезался в линии электропередач и потерпел крушение

В Лос-Анджелесе небольшой самолет во время полета задел линию электропередачи и упал, передает Fox 11. По данным журналистов, пилот выжил, однако находится в критическом состоянии.

ЧП произошло в районе Пакоима, воздушное судно рухнуло на парковку магазина автозапчастей, после чего жильцы близлежащего района пожаловались на отключение электричества.

Ранее сообщалось, что в ходе поисковой операции спасатели нашли место авиакатастрофы самолета Ан-26. По данным пресс-службы российского Минобороны, на борту находились 29 человек — пассажиры и члены экипажа, никто не выжил.

До этого сообщалось, что легкомоторный самолет упал около улицы Кирова в подмосковной Коломне. По информации регионального МЧС, погибли два человека. Позже появились кадры с места крушения. По информации источника, борт выполнял плановый полет из аэродрома Торбеево-Старт в городе Ступино.

Тем временем грузовой самолет ВВС США Airbus A400M пропал с радаров. Он пролетел над Ормузским проливом в сторону берегов Ирана и перестал отслеживаться из-за отключения транспондера.

