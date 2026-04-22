Раскрыто, на цену каких гаджетов наиболее сильно повлияет техносбор

Технологический сбор на электронику в размере 250 рублей за смартфон наиболее ощутимо повлияет на стоимость телефонов из бюджетного сегмента, заявил NEWS.ru главный редактор издания Runet.News, IT-эксперт Владимир Зыков. По его словам, оплачивать надбавку придется конечному покупателю.

Ни один импортер или производитель не будет оплачивать технологический сбор из собственной прибыли. Все дополнительные издержки всегда перекладываются на конечного потребителя. Но фокус в том, что цена для покупателя вырастет больше, чем на 250 рублей. У многих поставщиков нет свободных миллиардов рублей, чтобы заморозить их на несколько месяцев, пока товар не будет распродан в рознице. Им придется брать коммерческие кредиты. При текущей ключевой ставке обслуживание этих займов ляжет в себестоимость товара. Для смартфона за 100 тыс. рублей это незаметно, но для бюджетных аппаратов это уже ощутимо, — сказал Зыков.

Он объяснил, что поставщики будут закладывать 250 рублей в оптовую цену и добавлять процент за издержки на администрирование этого процесса. Ритейлер, по словам IT-эксперта, будет накручивать стандартную маржу, например, 15–20%. В итоге, объяснил Зыков, сбор в 250 рублей может превратиться в 350–500 рублей к розничной цене смартфона на полке.

Ранее Минпромторг России предложил ввести технологический сбор на электронику: 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук. Платить будут производители и поставщики техники — юридические лица и индивидуальные предприниматели.