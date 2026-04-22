22 апреля 2026 в 14:18

Раскрыто, на цену каких гаджетов наиболее сильно повлияет техносбор

IT-эксперт Зыков: техносбор наиболее ощутимо повлияет на бюджетные смартфоны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Технологический сбор на электронику в размере 250 рублей за смартфон наиболее ощутимо повлияет на стоимость телефонов из бюджетного сегмента, заявил NEWS.ru главный редактор издания Runet.News, IT-эксперт Владимир Зыков. По его словам, оплачивать надбавку придется конечному покупателю.

Ни один импортер или производитель не будет оплачивать технологический сбор из собственной прибыли. Все дополнительные издержки всегда перекладываются на конечного потребителя. Но фокус в том, что цена для покупателя вырастет больше, чем на 250 рублей. У многих поставщиков нет свободных миллиардов рублей, чтобы заморозить их на несколько месяцев, пока товар не будет распродан в рознице. Им придется брать коммерческие кредиты. При текущей ключевой ставке обслуживание этих займов ляжет в себестоимость товара. Для смартфона за 100 тыс. рублей это незаметно, но для бюджетных аппаратов это уже ощутимо, — сказал Зыков.

Он объяснил, что поставщики будут закладывать 250 рублей в оптовую цену и добавлять процент за издержки на администрирование этого процесса. Ритейлер, по словам IT-эксперта, будет накручивать стандартную маржу, например, 15–20%. В итоге, объяснил Зыков, сбор в 250 рублей может превратиться в 350–500 рублей к розничной цене смартфона на полке.

Ранее Минпромторг России предложил ввести технологический сбор на электронику: 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук. Платить будут производители и поставщики техники — юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Виктория Молчанова
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
Власти Самарской области сделали заявление о помощи погибшим в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
«На полгода и дольше»: Чекалина перевезли в «Бутырку»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

