Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 14:13

Жуткая находка: бездыханное тело младенца обнаружили на помойке в Серпухове

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бездыханное тело младенца обнаружили на помойке в подмосковном Серпухове. Каковы подробности жуткой находки, что случилось с ребенком, кто его родители?

Как бездыханное тело младенца обнаружили на помойке

Тело новорожденной девочки обнаружили местные жители во вторник, 21 апреля, около 17:00 мск на площадке у мусорных контейнеров рядом с домами по улице Ленина в поселке Большевик, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

«По предварительным данным эксперта, на теле младенца имеются многочисленные ножевые ранения», — подчеркнули в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Серпуховская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего, личности матери, а также ход и результаты расследования.

СМИ пишут, что родителями девочки могут быть мигранты.

Какие еще подобные случаи были недавно

В середине апреля мертвого новорожденного нашли в одном из парков Тюмени. Полиция инициировала розыск родителей ребенка, писали СМИ. Правоохранители не комментировали ситуацию на момент публикаций.

«Вчера вечером в парке нашли новорожденного младенца. Это девочка», — сообщил один из очевидец.

Позднее региональное управление Следственного комитета сообщило, что установлена личность матери ребенка. Ею оказалась 24-летняя местная жительница.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По версии следствия, 8 марта 2026 года подозреваемая родила девочку в квартире на улице Блюхера. Дождавшись темноты, женщина положила новорожденную в сумку и оставила ее в лесополосе вблизи жилых домов.

В конце марта в Тюменской области полицейские нашли младенца в кузове эвакуатора. Правоохранители устанавливают личность причастного к инциденту.

Ранее жительница Улан-Удэ перевернула электроплиту на уже умершего от асфиксии младенца, писали СМИ и Telegram-каналы. Таким образом она пыталась выдать его гибель за несчастный случай.

Родительница уснула в момент кормления грудью, а очнувшись, испугалась и перенесла тело на кухню, где и опрокинула плитку. После она пошла в магазин и лишь затем вызвала скорую.

Обман быстро раскрылся благодаря судебно-медицинской экспертизе. Столкнувшись с неопровержимыми доказательствами патологоанатомов, родительница была вынуждена признаться в содеянном. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В конце февраля в Дербенте полицейские при проверке документов у 40-летней женщины нашли в ее прогулочной коляске труп годовалой девочки. Инцидент произошел на проспекте Агасиева в районе автовокзала «Северный».

Женщина сообщила, что она голодала. Предварительно, отсутствие кормления стало причиной смерти ребенка. Родительницу задержали и отправили под арест.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До этого несовершеннолетняя жительница Барнаула лишила жизни своего новорожденного ребенка из-за страха перед родителями. 17-летняя девушка скрывала беременность и совершила преступление, находясь в одиночестве дома после родов.

По версии следствия, юная мама нанесла младенцу множественные колото-резаные раны в области шеи и груди. После этого она положила тело ребенка в полиэтиленовый пакет и оставила его на улице. Девушку задержали и возбудили уголовное дело.

Регионы
Подмосковье
Серпухов
младенцы
трупы
Егор Зверев
Е. Зверев
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.