Труп младенца нашли на помойке в подмосковном поселке

Труп новорожденного нашли в подмосковном поселке Большевик Серпуховского городского округа, передает MK.RU. Бездыханное тело обнаружили в одном из мусорных контейнеров жилого сектора.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают точную причину смерти младенца и обстоятельства случившегося. Согласно предварительной информации, родителями ребенка могут быть мигранты, сейчас ведется активный поиск матери-роженицы.

Ранее, вечером 12 апреля, мертвого новорожденного нашли в одном из парков Тюмени. По данным источников в органах, это тело девочки. Полиция ищет родителей ребенка.

До этого Свердловский областной суд приговорил жителя Новоуральска Олега Михалицына к 15 годам колонии строгого режима за убийство собственного двухмесячного сына. Мужчина решил расправиться с ребенком, поскольку тот сильно плакал. Он несколько раз ударил ребенка, в том числе по голове. Малыш получил черепно-мозговую травму и скончался на месте.