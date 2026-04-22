22 апреля 2026 в 14:12

В одном регионе могут ужесточить наказание для родителей питбайкеров

В Татарстане хотят ужесточить наказание для родителей пострадавших питбайкеров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Татарстане могут ужесточить наказание для родителей несовершеннолетних питбакейров, которые пострадали в ДТП, заявил в беседе с «Татар-информом» врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по по республике Айрат Самигуллин. Он отметил, что в ГАИ по региону инициировали вопрос о возбуждении уголовных дел против этой категории россиян.

В 2025 году произошла 41 авария с участием детей на мототранспорте. В результате погиб один ребенок. Пострадали еще 40. Многие путают питбайки с мотоциклами, но это спортинвентарь, на котором нельзя выезжать на дороги общего пользования, — подчеркнул Самигуллин.

Сейчас для родителей детей, попавших в аварию на спортинвентаре, предусмотрена лишь административная ответственность. В Госавтоинспекции уточнили, в 2026 году оштрафовали уже одного взрослого, чей ребенок пострадал в аналогичном ДТП.

Ранее глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил ввести ПТС на питбайки. Он напомнил, что ежегодно в авариях с участием этого спортинвентаря гибнут подростки — транспорт не требует водительских прав. Также на него нет утильсбора, питбайки не проходят таможенную очистку.

