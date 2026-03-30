30 марта 2026 в 10:32

Питбайки могут получить новый статус в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России предложили ввести ПТС на питбайки и приравнять их к мототранспорту, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на главу Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина. Сейчас транспорт относится к категории спортинвентаря.

Шапарин напомнил, что ежегодно в авариях с участием питбайков гибнут подростки — транспорт не требует водительских прав. Также на него нет утильсбора, питбайки не проходят таможенную очистку.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить выезд питбайков на дороги общего пользования. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил, что соответствующие изменения в Правила дорожного движения будут внесены к летнему сезону 2026 года.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос о необходимости ввести ответственность за использование питбайков несовершеннолетними. По его словам, за девять месяцев 2025 года было зарегистрировано 659 ДТП, есть пострадавшие и погибшие. Депутат подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы защитить детей и участников дорожного движения.

питбайки
подростки
ПТС
права
