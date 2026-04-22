22 апреля 2026 в 14:17

«Кокаиновые» лососи удивили ученых

Daily Star: лососи под воздействием кокаина оказались выносливее трезвых

Фото: W. Willner/IMAGO/Global Look Press
Лососи, подвергшиеся воздействию кокаина в ходе научного эксперимента, преодолели расстояние в 1,9 раза большее, чем их «трезвые» сородичи из контрольной группы, сообщает Daily Star. Исследование проводилось международной группой ученых на озере Веттерн в Швеции.

В рамках опыта 105 молодым особям вживили импланты, медленно высвобождавшие кокаин и его основной метаболит бензоилэкгонин, попадающий в водоемы из сточных вод. Спустя четыре недели наблюдений выяснилось, что рыба под воздействием наркотика не только проплыла почти в два раза дальше, но и расселилась по акватории на 12,3 километра шире.

Ученые также зафиксировали значительные изменения в поведении и манере движения лососей. При этом исследователи отметили, что употребление такой рыбы в пищу не несет вреда человеку, однако сам факт глобального загрязнения водоемов наркотиками представляет серьезную угрозу для экосистем.

Ранее сообщалось, что следы радиоактивного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС до сих пор обнаруживаются в почве и продуктах Верхней Австрии. Исследования показали наличие изотопа цезия-137 в ряде образцов, включая молоко, грибы и мясо дичи.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Общество
рыбы
исследования
наркотики
