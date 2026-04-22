«Кокаиновые» лососи удивили ученых

Лососи, подвергшиеся воздействию кокаина в ходе научного эксперимента, преодолели расстояние в 1,9 раза большее, чем их «трезвые» сородичи из контрольной группы, сообщает Daily Star. Исследование проводилось международной группой ученых на озере Веттерн в Швеции.

В рамках опыта 105 молодым особям вживили импланты, медленно высвобождавшие кокаин и его основной метаболит бензоилэкгонин, попадающий в водоемы из сточных вод. Спустя четыре недели наблюдений выяснилось, что рыба под воздействием наркотика не только проплыла почти в два раза дальше, но и расселилась по акватории на 12,3 километра шире.

Ученые также зафиксировали значительные изменения в поведении и манере движения лососей. При этом исследователи отметили, что употребление такой рыбы в пищу не несет вреда человеку, однако сам факт глобального загрязнения водоемов наркотиками представляет серьезную угрозу для экосистем.

