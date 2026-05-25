Ненавидела минтай, пока не попробовала этот рецепт: без лука, без моркови и без томатной пасты

Минтай в сливочном суфле — это блюдо, которое готовится из самых простых продуктов. Рыба, запеченная в яично-сметанной заливке, становится мягкой, сочной. Никакого лука, моркови и томатной пасты — только чистейший сливочный вкус.

Ингредиенты

Вам понадобится: 500 г филе минтая (или целых рыбок), 2 яйца, 3 ст. л. сметаны, соль, перец.

Как приготовить

Рыбу нарежьте крупными кусками, выложите в форму для запекания. Посолите, поперчите. В миске смешайте яйца, сметану, соль и перец, взбейте вилкой до однородности. Залейте рыбу яично-сметанной смесью. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить минтай в сливочном суфле и отметила, что рыба получается невероятно нежной. Для любителей запеченной корочки она посоветовала посыпать блюдо сыром перед запеканием.

