Забудьте про сухую рыбу и запах жареного масла: сочный хек — нежнее семги, а возни на 10 минут

Забудьте про сухую рыбу и запах жареного масла: сочный хек — нежнее семги, а возни на 10 минут

Хотите сочную рыбу без хлопот и запаха жарки? Попробуйте хек в духовке с овощной подливой — минимализм ингредиентов, максимум вкуса и возни на 10 минут.

В отличие от жареного, такой хек получается не сухим, а нежным и пропитанным ароматами томатов и пряностей.

Ингредиенты: 600 г хека (филе или тушки), 2 головки лука, 2 моркови, 2 ст. л. томатной пасты, стакан воды, соль, черный молотый перец по вкусу, лавровый лист.

Способ приготовления: рыбу разморозьте, промойте и обсушите бумажными полотенцами. Разделайте хека на порционные кусочки толщиной 3-4 см, посолите и поперчите. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. На сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и жарьте еще 5 минут. Добавьте томатную пасту, стакан воды, перемешайте и протушите минуту.

В форму для запекания выложите половину овощной зажарки, сверху плотно уложите кусочки рыбы. Залейте рыбу оставшейся подливой, чтобы она слегка покрывала кусочки. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 190–200 °C духовку на 25–30 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить рыбу по этому рецепту. Совет: за 5 минут до готовности снять фольгу, чтобы подлива чуть загустела.

Ранее стало известно, как приготовить жареную печень с яблоками.