Полюбила печень благодаря этому рецепту: добавляю яблоко при жарке — вкус и аромат неузнаваемы

Куриная печень с яблоками — это блюдо, которое раскрывает новый, неожиданный вкус привычных субпродуктов.

Кислое яблоко придает печени сочность, легкую фруктовую нотку и смягчает специфический привкус, делая ее мягкой и тающей во рту. Аромат становится ярче и свежее.

Для приготовления понадобится: 500 г куриной печени, 2 крупные луковицы, 1 крупное кислое яблоко, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: лук нарежьте полукольцами и обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета. Куриную печень нарежьте крупными кусками, добавьте к луку и обжаривайте 3–4 минуты до изменения цвета.

Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими дольками или кубиками. Добавьте яблоко к печени с луком, посолите, поперчите, добавьте паприку. Тушите под крышкой на медленном огне 5–7 минут до готовности печени.

