День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 21:45

Полюбила печень благодаря этому рецепту: добавляю яблоко при жарке — вкус и аромат неузнаваемы

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Куриная печень с яблоками — это блюдо, которое раскрывает новый, неожиданный вкус привычных субпродуктов.

Кислое яблоко придает печени сочность, легкую фруктовую нотку и смягчает специфический привкус, делая ее мягкой и тающей во рту. Аромат становится ярче и свежее.

Для приготовления понадобится: 500 г куриной печени, 2 крупные луковицы, 1 крупное кислое яблоко, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: лук нарежьте полукольцами и обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета. Куриную печень нарежьте крупными кусками, добавьте к луку и обжаривайте 3–4 минуты до изменения цвета.

Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими дольками или кубиками. Добавьте яблоко к печени с луком, посолите, поперчите, добавьте паприку. Тушите под крышкой на медленном огне 5–7 минут до готовности печени.

Ранее стало известно, как вместо картошки фри приготовить хрустящие палочки из кабачка.

Проверено редакцией
Читайте также
Кардиолог назвал неочевидного «убийцу» сердца
Общество
Кардиолог назвал неочевидного «убийцу» сердца
Россиян предупредили о мощной вспышке на Солнце со всплеском радиоизлучения
Общество
Россиян предупредили о мощной вспышке на Солнце со всплеском радиоизлучения
Кладу все ингредиенты в рукав — через час на столе сочная курочка с картошкой, ужин из серии «Хозяйка отдыхает»
Общество
Кладу все ингредиенты в рукав — через час на столе сочная курочка с картошкой, ужин из серии «Хозяйка отдыхает»
Кладу грудку на бекон и сворачиваю рулетиком — через 20 минут к ужину подаю сочные шашлыки
Общество
Кладу грудку на бекон и сворачиваю рулетиком — через 20 минут к ужину подаю сочные шашлыки
Все как люблю: сложили — и в духовку. Красная рыба под рисом в майонезной шапке — моя палочка-выручалочка
Общество
Все как люблю: сложили — и в духовку. Красная рыба под рисом в майонезной шапке — моя палочка-выручалочка
Общество
рецепты
ужины
печень
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британии предрекли смену премьер-министра
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
Проблемы со здоровьем, пластика, личная жизнь: как живет Полина Гагарина
«Рано или поздно»: Трамп раскрыл план США по обогащенному урану в Иране
Спасатели начали эвакуацию двоих туристов с Эльбруса
Иран выдвинул США одно требование по нефти
Трамп счел неприемлемым ответ Ирана на мирное предложение США
Трамп заявил об освобождении пяти человек из России и Белоруссии
Европе советуют «слезть» с танков и закупиться комбайнами
«Надоел этот меганищий»: в Ирландии высказались о Зеленском
На Эльбрусе таинственно пропали двое туристов
США с февраля увеличили число разведполетов у побережья Кубы
Три человека пострадали при нападении на еврейскую общину в Лондоне
«Не до смеха»: Трамп резко высказался об истории отношений с Ираном
На горе Бештау вспыхнул сильный пожар
Полина Гагарина призналась в серьезном заболевании
Под Воронежем остановили машину с нелегальным грузом внутри
Иранские дроны обрушились на коммерческое судно США у берегов Дохи
Женщина выходила замуж девять раз и сбегала с деньгами мужей
«Свобода и мир пришли с востока»: Фицо преподал исторический урок
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.