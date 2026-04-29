Перестала готовить картошку фри сразу, как попробовала кабачковые палочки: ароматные, с корочкой из специй

Хрустящие палочки из кабачка — это полезная и вкусная альтернатива картошке фри, которая готовится в духовке. Хрустящая панировка, нежный кабачок внутри и ароматные специи создают идеальную закуску или гарнир.

Ингредиенты

Вам понадобится: 2 молодых кабачка, 100 г муки, 100 г панировочных сухарей, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло для смазывания.

Способ приготовления

Кабачки нарежьте брусочками толщиной 1-1,5 см. Посолите, поперчите, оставьте на 10 минут, затем промокните салфеткой. В миске смешайте муку со специями, добавьте немного воды (около 50 мл), чтобы получился жидкий кляр. В другую миску выложите панировочные сухари.

Каждый брусок кабачка обмакните в кляр, затем в сухари. Выложите на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 20-25 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими с любым соусом.

