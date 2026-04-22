Дроны ВСУ атаковали водителя авто и подростка в российском регионе Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

Двое мирных жителей, в том числе подросток, пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, удары пришлись на город Грайворон и село Никольское Белгородского округа.

В Грайвороне FPV-дрон поразил легковушку — находившийся за рулем водитель получил ранения. Бойцы «Орлана» оперативно доставили его в районную больницу. Медики зафиксировали у пострадавшего минно-взрывную травму, баротравму и осколочное ранения предплечья. Получив медпомощь, мужчина отправился домой. Его машина при этом сгорела.

В селе Никольское дрон взорвался прямо на парковке возле магазина. Рядом оказался 15-летний подросток, он получил множественные осколочные ранения живота. Его в тяжелом состоянии везут в детскую областную больницу. Взрывной волной и осколками разнесло четыре припаркованных авто.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Самарскую область. В результате удара произошло обрушение дома в Сызрани. Жертвами трагедии стали два человека. Утверждается, что девочка, погибшая при атаке, приехала в гости к бабушке из соседнего района Монгора.