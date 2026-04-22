Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии ЕС может согласовать заблокированный Венгрией кредит Украине до 26 апреля

Евросоюз пока не завершил согласование кредита Киеву на €90 млрд, который в последнее время блокировала Венгрия, сообщил РИА Новости европейский источник. По его словам, процедуру согласования планируют завершить до 26 апреля.

Кредит согласован сегодня на уровне постпредов, для его окончательного утверждения запущена письменная процедура в Совете ЕС, ждем ее завершения на этой неделе, возможно, в четверг во второй половине дня, — сказал собеседник агентства.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил, что Евросоюз одобрил кредит Украине в размере €90 млрд для отмывания денег. По его словам, далеко не факт, что Киев в конечном итоге получит обещанные средства.

До этого Венгрия и Словакия сняли вето с плана еврофинансирования Украины на €90 млрд на 2026–2027 годы, но подтвердили свой отказ от участия в этой программе. Также глава МИД Чехии Петр Мацинка подтвердил, что Будапешт и Братислава согласились поддержать выдачу кредита при условии возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба».