Политолог ответил, могут ли переименовать Донбасс в честь Трампа Политолог Дробницкий: план Украины назвать Донбасс в честь Трампа не сработает

План Украины по переименованию оставшейся под контролем Киева части Донбасса в «Донниленд» в честь главы Белого дома Дональда Трампа сейчас не сработает, рассказал «Ридусу» политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Он отметил, что такое решение стало бы актуальным в 2025 году.

Во-первых, с тех пор переговорный процесс по Донбассу никуда не продвинулся. Чего и следовало ожидать. Во-вторых, сейчас Трамп предельно далек от переговоров по Украине. Поэтому обсуждать с ним это как-то бессмысленно, — заявил Дробницкий.

По его словам, инициатива принесла бы пользу в прошлом году, в период активной фазы переговоров. Политолог подчеркнул, что публикация о «Донниленде» нужна была как слив компромата на Трампа перед выборами в Конгресс США.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов заявил, что предложение украинских переговорщиков переименовать часть Донбасса в «Донниленд» в честь Трампа является не более чем простой издевкой. По его словам, делегации следовало бы сосредоточиться на переименовании собственной столицы.