Зюганов заявил о максимальной близости мира к большой войне после 1945 года

После разгрома германского фашизма и японского милитаризма в 1945 году мир еще никогда не подходил так близко к большой войне, как в настоящее время, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью ИС «Вести». По его мнению, обстановка на Украине и Ближнем Востоке подвела планету к опасной черте.

После разгрома германского фашизма и японского милитаризма в сорок пятом году мир так близко к большой войне еще никогда не подходил. К тем пожарам, которые уже полыхают на Украине, которые чадили и горели на Ближнем Востоке, подкатила большая и страшная война, — сказал он.

Зюганов предупредил о колоссальных возможных потерях и обратил внимание на экономические последствия эскалации, упомянув, что важнейшая магистраль, снабжающая нефтью и газом, оказалась заблокированной уже на два месяца.

В связи с этим лидер российских коммунистов призвал оказать максимальную поддержку Ирану, чтобы тот смог отразить наглую атаку и способствовать скорейшей стабилизации обстановки.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сообщил, что в Европе ведется активная подготовка к возможному конфликту с Россией. По его оценке, Москве следует восстановить военный потенциал.