Новак озвучил преимущества нефтепровода «Дружба»

Новак: трубопровод «Дружба» выгоден поставщикам и потребителям нефти

Александр Новак Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Трубопровод «Дружба» — это самый эффективный маршрут для поставок нефти в ЕС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, которые приводит РИА Новости, он выгоден и поставщикам, и потребителям, особенно если будет использоваться в условиях нормальных взаимоотношений и на полную мощность.

Не по нашей вине многие страны отказались от российской нефти. «Дружба» работает не в полном объеме. В частности, Германия, Польша отказались, ряд других стран. Это важное направление, и не зря оно строилось. Потому что это эффективная возможность трубопроводного транспорта поставлять энергоресурсы не морским транспортом, более дорогим, — пояснил Новак.

Вице-премьер добавил, что сейчас трубопровод «Дружба» загружен не полностью. По его словам, виной тому решения европейских потребителей, а не действия России.

Ранее венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока заявил, что Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной. По его словам, Будапешту удалось прорвать блокаду трубопровода «Дружба». Кроме того, свою эффективность продемонстрировала тактика с блокировкой кредита ЕС на €90 млрд (6,7 трлн рублей) — у Киева попросту кончились деньги, указал он.
