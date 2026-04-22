Трубопровод «Дружба» — это самый эффективный маршрут для поставок нефти в ЕС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, которые приводит РИА Новости, он выгоден и поставщикам, и потребителям, особенно если будет использоваться в условиях нормальных взаимоотношений и на полную мощность.

Не по нашей вине многие страны отказались от российской нефти. «Дружба» работает не в полном объеме. В частности, Германия, Польша отказались, ряд других стран. Это важное направление, и не зря оно строилось. Потому что это эффективная возможность трубопроводного транспорта поставлять энергоресурсы не морским транспортом, более дорогим, — пояснил Новак.

Вице-премьер добавил, что сейчас трубопровод «Дружба» загружен не полностью. По его словам, виной тому решения европейских потребителей, а не действия России.