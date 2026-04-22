Сейшельские Острова намерены открыть посольство в Москве

В Москве запланировано открытие официального посольства Сейшельских Островов, передает РИА Новости. Соответствующая информация был подтверждена на переговорах президента РФ Владимира Путина с лидером республики Патриком Эрмини.

Сейшелы — важный партнер России в Африке, наши страны связывают давние традиции дружбы и взаимного уважения, — отметили в Кремле.

Расширение дипломатического присутствия приурочено к знаковой дате — полувековому юбилею установления отношений между странами. Стороны намерены торжественно отметить 50-летие дипотношений 30 июня. Появление постоянной миссии в Москве должно способствовать укреплению двустороннего сотрудничества и развитию туризма.

До этого президент РФ подписал указ о назначении нового посла в Новой Зеландии. Пост получил Станислав Кранс. Его предшественник Георгий Зуев был освобожден от должности.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому Сергей Бердников возглавит дипломатические миссии России в Зимбабве и Малави. Посольство в Гане поручено Андрею Ордашу.