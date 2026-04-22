22 апреля 2026 в 16:35

«Врачи старались»: Тарасова вышла на связь после госпитализации

Тарасова поблагодарила врачей и сообщила, что старается поддерживать здоровье

Татьяна Тарасова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с ТАСС сообщила, что благодарна медикам и старается делать все необходимое для поддержания нормального самочувствия. Она попала в реанимацию из-за осложнений ОРВИ.

Врачи старались, теперь я стараюсь, — сообщила она.

Ранее ее племянник Алексей Тарасов подтвердил, что медики выписали тренера. По его словам, состояние родственницы заметно улучшилось, поэтому она уже может находиться дома.

Прежде Татьяна Тарасова заявила, что Россия будет готовиться, несмотря на очередной перенос заседания по возвращению спортсменов на международную арену. 29 марта стало известно, что конгресс Международной федерации конькобежного спорта (ISU) отложил вопрос участия российских конькобежцев до летнего собрания.

Также главному тренеру калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрею Талалаеву провели хирургическую операцию на желудочно-кишечном тракте. В команде уточнили, что вмешательство было плановым, а сам Талалаев чувствует себя удовлетворительно.

