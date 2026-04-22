Трое россиян решили совершить теракт на рынке в Ставрополье Трое россиян осуждены в рамках дела о подготовке взрыва на рынке на Ставрополье

Южный окружной военный суд приговорил к срокам до 18 лет лишения свободы троих россиян, планировавших устроить теракт, сообщил ТАСС пресс-секретарь суда. Источник отметил, что фигуранты намеревались устроить взрыв на территории центрального рынка Георгиевска в Ставропольском крае.

Подсудимые признаны виновными, и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Ахмаду Курбоналиеву — 18 лет, Адхаму Курбоналиеву — 16 лет, [Шахзоду] Хайруллоеву — 17 лет в исправительной колонии строгого режима, — сказал собеседник агентства.

В материале указано, что в 2023–2024 годах Ахмад и Адхам Курбоналиевы, а также Шахзод Хайруллоев сделали аудиозапись о своем вступлении в ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), после чего решили совершить теракт. 8 марта 2024 года они провели разведку рынка, засняв на фото и видео расположение торговых рядов.

Спустя некоторое время фигуранты приобрели компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и хранили их в арендованной квартире. Преступный замысел был пресечен сотрудниками правоохранительных органов 29 марта 2024 года, когда злоумышленников задержали.

Ранее Южный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов ВСУ капитана 1 ранга Александра Щепцова. Он признан виновным в организации терактов, совершенных в Крыму в 2024–2025 годах.