Женщина четверть века скрывала от родных рак мозга и умерла Житель США рассказал, что его жена 25 лет скрывала рак от семьи

Жительница США Лори Кортмански, узнав в 25 лет о смертельном диагнозе, приняла решение скрывать свою болезнь от родных и друзей на протяжении долгих лет, рассказал ее муж Джон в беседе с изданием Mirror. По его словам, женщина четверть века боролась с агрессивной формой рака, но не посвящала в это близких.

Джон сообщил, что вскоре после свадьбы у его супруги начались головные боли, дергался глаз и появился металлический привкус во рту. Через три недели после первых симптомов врачи обнаружили у нее злокачественную опухоль головного мозга размером со сливу.

Мужчина пояснил, что знал о болезни жены, однако сама Лори решила не говорить о раке родственникам и друзьям. Джон добавил, что при встрече с ней никто не догадался бы о проблеме, поскольку она скрывала свой недуг от многих знакомых и всех своих клиентов.

Как отметил вдовец, в общей сложности Кортмански перенесла четыре операции и несколько курсов лучевой терапии. Несмотря на тяжелую болезнь, она открыла собственное дело, выучила французский язык и начала путешествовать.

Состояние женщины ухудшилось в период эпидемии коронавирусной инфекции. В последние полтора года жизни ей требовался постоянный уход: она не могла глотать, говорить и даже моргать. Все заботы о супруге взял на себя Джон. В 2021 году Лори Кортмански скончалась.

