Бывшему защитнику «Шинника» Бену Загре пришлось перенести операцию по ампутации ноги, сообщил журналист Иван Карпов в Telegram-канале. Отмечается, что в 2025 году ему диагностировали рак.

Экс-защитнику «Шинника» ампутировали ногу: 27-летний Загре борется с раком около года, однако обнаружили болезнь почти случайно, — уточнил журналист.

Карпов рассказал, что в 2025 году спортсмену удалили опухоль на ноге — тогда медики не выявили отклонений на биопсии. Футболист готовился к тренировкам и возвращению на поле, однако другие врачи засомневались в результатах и сделали повторные анализы.

В Буркина-Фасо подтвердили диагноз. Загре проходил химеотерапию, однако она не помогла. В итоге спортсмену пришлось ампутировать ногу.

