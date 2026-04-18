18 апреля 2026 в 20:54

Экс-защитнику «Шинника» ампутировали ногу

Футболисту Загре ампутировали ногу на фоне рака

Бывшему защитнику «Шинника» Бену Загре пришлось перенести операцию по ампутации ноги, сообщил журналист Иван Карпов в Telegram-канале. Отмечается, что в 2025 году ему диагностировали рак.

Экс-защитнику «Шинника» ампутировали ногу: 27-летний Загре борется с раком около года, однако обнаружили болезнь почти случайно, — уточнил журналист.

Карпов рассказал, что в 2025 году спортсмену удалили опухоль на ноге — тогда медики не выявили отклонений на биопсии. Футболист готовился к тренировкам и возвращению на поле, однако другие врачи засомневались в результатах и сделали повторные анализы.

В Буркина-Фасо подтвердили диагноз. Загре проходил химеотерапию, однако она не помогла. В итоге спортсмену пришлось ампутировать ногу.

Ранее нападающему команды «Аль-Наср» Криштиану Роналду стало плохо во время матча против «Аль-Иттифака» в Саудовской Аравии, об этом сообщил главный тренер Жорж Жезуш. Игрок провел на поле 89 минут.

Также тренеру калининградского ФК «Балтика» Андрею Талалаеву провели операцию на желудочно-кишечном тракте. Хирургическое вмешательство было плановым, Талалаев после манипуляций чувствовал себя хорошо.

