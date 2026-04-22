Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 15:08

Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции

Более 200 туристов оказались заблокированы на горе в Бразилии из-за полиции

Гора Морро-Дойс-Ирмаос Гора Морро-Дойс-Ирмаос Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Около 200 человек оказались заблокированы на популярной бразильской достопримечательности из-за масштабной полицейской операции, сообщает портал G1. Инцидент произошел на горе Морро-Дойс-Ирмаос в Рио-де-Жанейро.

Путешественники попали в ловушку, когда основной подъезд к пешеходной тропе был внезапно перекрыт силовиками. Причиной блокировки стала ожесточенная перестрелка между сотрудниками полиции и предполагаемыми участниками преступной группировки «Командо Вермелью». Туристы, находившиеся в этот момент на вершине и склонах, не смогли безопасно покинуть зону конфликта.

Ранее бандиты жестоко расправились с известным бразильским театральным актером, который помогал в борьбе с преступностью. 33-летний Мойсес Триндаде Барбос Феррейра был убит вечером 23 февраля в городе Салвадор, административном центре штата Баия. К его дому подъехали вооруженные люди и открыли огонь из автоматического оружия. Трагедия развернулась прямо на глазах у его родных — родителей и детей артиста.

Мир
Бразилия
туристы
банды
полиция
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.