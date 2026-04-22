Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 12:16

Гладков раскрыл число жертв атаки ВСУ в Белгороде

Мирный житель умер при атаке ВСУ на Белгород

Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Белгороде один человек погиб и еще один получил тяжелые травмы в результате атаки украинского беспилотника на коммерческий объект, рассказал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. В момент удара двое рабочих находились на крыше здания, занимаясь восстановлением кровли после предыдущего обстрела.

Выражаю искренние соболезнования его семье, родным и близким, — добавил Гладков.

По словам губернатора, дрон целенаправленно ударил по одному из мужчин, который от полученных ранений скончался на месте еще до приезда медиков. Еще один пострадавший был госпитализирован в городскую больницу №2 с осколочными ранениями головы, предплечья и ампутацией пальца руки.

Ранее Гладков сообщил, что с 20 по 21 апреля подразделения «БАРС-Белгород» и «Орлан» сбили 42 вражеских беспилотника. Бойцы использовали средства радиоэлектронной борьбы и стрелковое оружие, чтобы нейтрализовать дроны в нескольких округах: Белгородском, Валуйском, Краснояружском и Шебекинском. Все цели были успешно поражены.

До этого глава региона сообщил, что ВСУ продолжают наносить удары по Белгороду и Белгородскому округу. В результате одной из атак пострадала 10-летняя девочка. Приехавшая на место бригада скорой помощи обнаружила у ребенка баротравму.

Регионы
Белгородская область
атаки ВСУ
Вячеслав Гладков
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.