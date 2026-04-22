Российские школьники поразили весь мир на международной олимпиаде по химии Сборная России завоевала семь золотых медалей на Менделеевской олимпиаде

Все члены российской сборной удостоены наград по итогам 60-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, передает ТАСС с церемонии закрытия. По результатам турнира семь школьников из Москвы, Московской области, Самары и Магнитогорска завоевали золотые медали, показав лучший результат среди всех стран-участниц в «золотом» зачете.

Российскую команду представили 15 учащихся со всей страны, отобранных по итогам Всероссийской олимпиады школьников по химии. Помимо золота, еще восемь представителей России из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саранска и с федеральной территории Сириус стали серебряными призерами.

Мероприятие проходило в МГУ под эгидой Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Организаторами олимпиады выступили химический факультет МГУ и Фонд Мельниченко. Турнир стартовал в Москве 16 апреля и собрал участников из 35 стран, причем представители еще двух государств выполняли задания дистанционно.

Ранее российская команда школьников завоевала 12 наград различного достоинства на Международном турнире повышенной сложности по информатике в Болгарии. Юные программисты выступили на турнире в онлайн-формате. С успешным выступлением на престижном форуме талантливых ребят поздравил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отметивший уровень подготовки школьников.