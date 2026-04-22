22 апреля 2026 в 13:28

Российские школьники поразили весь мир на международной олимпиаде по химии

Сборная России завоевала семь золотых медалей на Менделеевской олимпиаде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Все члены российской сборной удостоены наград по итогам 60-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, передает ТАСС с церемонии закрытия. По результатам турнира семь школьников из Москвы, Московской области, Самары и Магнитогорска завоевали золотые медали, показав лучший результат среди всех стран-участниц в «золотом» зачете.

Российскую команду представили 15 учащихся со всей страны, отобранных по итогам Всероссийской олимпиады школьников по химии. Помимо золота, еще восемь представителей России из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саранска и с федеральной территории Сириус стали серебряными призерами.

Мероприятие проходило в МГУ под эгидой Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Организаторами олимпиады выступили химический факультет МГУ и Фонд Мельниченко. Турнир стартовал в Москве 16 апреля и собрал участников из 35 стран, причем представители еще двух государств выполняли задания дистанционно.

Ранее российская команда школьников завоевала 12 наград различного достоинства на Международном турнире повышенной сложности по информатике в Болгарии. Юные программисты выступили на турнире в онлайн-формате. С успешным выступлением на престижном форуме талантливых ребят поздравил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отметивший уровень подготовки школьников.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
Власти Самарской области сделали заявление о помощи погибшим в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
