Стало известно об атаке ВСУ на соцобъект в Белгороде

Социальный объект в Белгороде атакован БПЛА ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранена мирная жительница. Кроме того, в здании повреждены остекление и фасад.

Женщину с баротравмой, множественными осколочными ранениями ног и непроникающими осколочными ранениями живота и головы бригада СМП доставила в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, — написал он

Ранее Гладков заявил, что двое мирных жителей пострадали в Белгородском и Грайворонском округах в результате атак украинских беспилотников. Одному из них медики диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги, второму — баротравму и слепые осколочные ранения ног.

До этого стало известно, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».