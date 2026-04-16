16 апреля 2026 в 14:47

Двое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Двое мирных жителей пострадали в Белгородском и Грайворонском округах в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Одному из них медики диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги, второй — баротравму и слепые осколочные ранения ног.

Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Ранены два мирных жителя. В селе Почаево Грайворонского округа от удара вражеского дрона ранен мирный житель. В Грайворонской ЦРБ мужчине диагностировали минно-взрывную травму, проникающие осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги, — написал он.

По словам губернатора, пострадавшая в селе Ясные Зори женщина самостоятельно обратилась в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики диагностировали у пострадавшей множественные осколочные ранения ног и баротравму. Она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
