«Ждем кинологов»: учеников одной из школ Петербурга экстренно эвакуировали

В Санкт-Петербурге эвакуировали учеников школы № 188 на улице Стасовой Красногвардейского района, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники. К учебному заведению направлены кинологи со служебными собаками. В учреждении в разговоре с изданием уточнили, что причиной стал анонимный звонок.

Поступил звонок от «благожелателей», который прервал учебный процесс. На текущий момент ждем кинологов, — сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось об эвакуации детей из школы в Чите — причиной стало сообщение о бомбе. Взрывчатка оказалась муляжом. При этом подозрительное устройство с имитатором детонации и установленным на час таймером нашли на одном из этажей школы № 40.

Также пассажирский поезд Брянск — Санкт-Петербург задержали более чем на 3,5 часа после анонимного сообщения о возможном минировании. По информации источника, специалисты проверили весь состав, но так и не обнаружили взрывных средств. Позже сотрудники полиции задержали 45-летнего мужчину. Он признался, что сообщил о минировании в состоянии алкогольного опьянения.