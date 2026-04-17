17 апреля 2026 в 13:48

Названа причина эвакуации школы в Чите

SHOT: заложенная в читинской школе бомба оказалась муляжом

Педагоги эвакуировали детей из школы в Чите после сообщения о бомбе, которая оказалась муляжом, сообщает Telegram-канал SHOT. Подозрительное устройство с имитатором детонации и установленным на час таймером нашли на одном из этажей школы № 40.

Из-за сообщения о возможной угрозе всех находившихся в здании на улице Подгорбунского экстренно вывели на улицу. Прибывшие на место специалисты экстренных служб установили, что устройству не хватало взрывной «начинки», и оно не представляло реальной опасности. После завершения тщательного обследования помещений школьникам разрешили вернуться внутрь, чтобы забрать свои вещи из гардероба.

Ранее сообщалось, что в Чите силовики оцепили школу № 40, расположенную на улице Подгорбунского, 98. На месте дежурили бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники Росгвардии. Одна из комментаторов под постом написала: «Нас заминировали».

В начале января силовики эвакуировали школу № 216 и лицей № 22 в Новосибирске из-за сообщений о минировании. Отмечается, что в ходе проверки образовательных учреждений опасных предметов не обнаружили.

Регионы
Чита
бомбы
школы
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
