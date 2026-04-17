Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 11:04

Учеников школы № 40 в Чите экстренно эвакуировали

Силовики оцепили школу № 40 в Чите

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Чите силовики оцепили школа № 40, расположенную на улице Подгорбунского, 98, сообщает Chita.Ru в Telegram-канале. На месте дежурят бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники Росгвардии. Издание направило запросы в полицию и МЧС.

Одна из комментаторов под постом написала: «Нас заминировали». Подтверждения этой информации нет. По информации РЕН ТВ, школьников и сотрудников учреждения эвакуировали.

В начале января силовики эвакуировали школу № 216 и лицей № 22 в Новосибирске из-за сообщений о минировании. Отмечается, что в ходе проверки образовательных учреждений опасных предметов не обнаружили.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд Брянск — Санкт-Петербург задержали более чем на 3,5 часа после анонимного сообщения о возможном минировании. По информации источника, специалисты проверили весь состав, но так и не обнаружили взрывных средств.

Также в России под запрет попали интернет-ресурсы, распространявшие подробные инструкции по сваттингу — организации заведомо ложных вызовов экстренных служб. Обнаруженные правоохранителями сайты обучали пользователей методам телефонного терроризма и способам обхода блокировок при подаче фейковых сигналов.

Регионы
Забайкальский край
Чита
происшествия
школы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.