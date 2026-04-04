В России прикрыли сайты с инструкциями по ложным вызовам спецслужб Baza: суд запретил ресурсы, обучавшие сваттингу и телефонному терроризму

В России под запрет попали интернет-ресурсы, распространявшие подробные инструкции по сваттингу — организации заведомо ложных вызовов экстренных служб, сообщает Telegram-канал Baza. Обнаруженные правоохранителями сайты обучали пользователей методам телефонного терроризма и способам обхода блокировок при подаче фейковых сигналов.

Суд пришел к выводу, что свободный доступ к пошаговым руководствам по дезорганизации работы полиции, МЧС и скорой помощи несет прямую угрозу безопасности граждан. Авторы заблокированных площадок предлагали сценарии с сообщениями о минировании зданий, захвате заложников и совершении тяжких преступлений ради забавы или мести. По информации канала, теперь данные ресурсы внесены в реестр запрещенных, так как их контент способствовал совершению уголовно наказуемых деяний.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России заблокировали свыше 6 тыс. интернет-страниц, распространявших информацию о розничной продаже запрещенных биологически активных добавок (БАД). В ведомстве уточнили, что на заблокированных ресурсах предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию.