Роспотребнадзор заблокировал более 6 тыс. сайтов с «запрещенкой»

В России заблокировали свыше 6 тыс. интернет-страниц, распространявших информацию о розничной продаже запрещенных биологически активных добавок (БАД), сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в официальном канале на платформе MAX. В ведомстве уточнили, что на заблокированных ресурсах предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок, реализация которых запрещена в России. По результатам подготовленных ведомством решений всего заблокировано свыше 6 тыс. подобных площадок, — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор призвал граждан приобретать продукцию только у официальных поставщиков, а также проверять наличие регистрационных документов.

В феврале Роспотребнадзор информировал о выявлении и блокировке почти 3 тыс. интернет-ресурсов, где осуществлялась незаконная торговля биологически активными добавками. Как уточнили в пресс-службе ведомства, под запрет попали различные площадки: от отдельных объявлений и карточек товаров до целых страниц интернет-магазинов.