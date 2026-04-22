Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики Путин обсудит с кабмином развитие арктической зоны и Трансарктического коридора

Президент России Владимир Путин проведет в четверг, 23 апреля, совещание с правительством, сообщает пресс-служба Кремля. Уточняется, что основной темой мероприятия станет развитие арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора.

В ходе совещания с докладами выступят полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и вице-премьер Виталий Савельев. Также слово возьмут гендиректор Росатома Алексей Лихачев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова оперативно ответить на действия НАТО в Арктике. Он сказал, что у страны есть достаточный потенциал, чтобы своевременно и адекватно реагировать на угрозы безопасности и национальным интересам, исходящие со стороны Альянса.