Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке

В Московской области несовершеннолетний получил тяжелую травму глаза при использовании рыболовных снастей, сообщает Telegram-канал SHOT. Пострадавший был экстренно доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (центр Рошаля) с застрявшим в глазу крючком.

Медицинские специалисты провели сложную операцию по извлечению инородного тела в кратчайшие сроки. В результате хирургического вмешательства зрение пациента было полностью сохранено и на данный момент составляет 100%.

Ранее подмосковные врачи извлекли 20 неодимовых магнитов из кишечника девочки. Бригада скорой помощи доставила ребенка в Балашихинскую больницу с сильными болями в животе. Магниты успели повредить девочке внутренние органы. После операции, которую удалось провести без больших разрезов, пострадавшая была выписана на амбулаторное лечение.

Перед этим московские медики помогли мальчику, у которого в дыхательных путях застряли орехи кешью. У ребенка были одышка, свистящее дыхание и боль в груди. После бронхоскопии, во время которой были извлечены орехи, мальчика отпустили домой.