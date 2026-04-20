20 апреля 2026 в 16:51

В Подмосковье врачи спасли девочку от магнитного «червя»

В Подмосковье врачи извлекли 20 магнитов из кишечника девочки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подмосковные врачи извлекли 20 неодимовых магнитов из кишечника девочки, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Бригада скорой помощи доставила ребенка в Балашихинскую больницу с сильными болями в животе. Пострадавшая уже была выписана на амбулаторное лечение.

Для быстрого восстановления и меньшей травматизации была выбрана лапароскопическая операция, то есть без разрезов. Через небольшие проколы с помощью эндоскопа и специального инструмента [врачи] извлекли 20 неодимовых магнитов. Эти магниты отличаются высокой силой притяжения, поэтому инородные тела успели перфорировать кишку, — говорится в сообщении.

Ранее уральские медики спасли восьмилетнего мальчика во время авиарейса из Таиланда в Екатеринбург. Ребенку стало плохо после взлета: началась сильная рвота, боли в животе, резко поднялась температура. Находившиеся на борту реаниматолог и гинеколог организовали импровизированный медпункт и более четырех часов боролись за его состояние до приземления. Мальчика госпитализировали.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
