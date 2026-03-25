Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 11:25

Врачи спасли ребенка с орехами в бронхах

Московские врачи извлекли орехи кешью из бронхов мальчика

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Столичные медики из детской больницы имени Башляевой помогли мальчику, у которого в бронхах застряли орехи кешью, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы в MAX. По данным ведомства, ребенка беспокоили одышка, свистящее дыхание и боль в груди.

В детскую больницу имени Башляевой поступил мальчик с пугающими симптомами: одышка, свистящее дыхание, жалобы на боль в груди. Врачи приняли решение делать бронхоскопию. Когда медики заглянули внутрь дыхательных путей, картина прояснилась: в бронхах застряли орехи, — говорится в публикации.

Врачи решили провести мальчику бронхоскопию. Операция прошла успешно. Некоторое время за ним понаблюдали и сделали контрольные осмотры, а после выписали домой.

Ранее в Филатовской детской больнице Москвы провели уникальную операцию 15-летнему подростку — врачи удалили у него из носа зуб, который оказался частью редкого новообразования. Изначально пациент поступил с жалобами на асимметрию лица и постоянную заложенность носа.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ предприняли новую атаку на Москву
Что известно о новом ударе вблизи АЭС «Бушер» вечером 24 марта
Определился победитель в голосовании за звание лучшего фигуриста России
Авианосец Abraham Lincoln стал целью для иранских ракет
Мирный житель погиб при ударе ВСУ
Мишустин обязал ФАС разобраться с «бардаком» в тарифах ЖКХ
Венгрия оставила Украину без газа
Автоэксперт напомнил, как правильно хранить зимние шины
Во «ВКонтакте» стартовал весенний конкурс NEWS.ru
Финансист рассказала, как бороться с «потребительским экстремизмом»
Что известно о последствиях ракетного удара ВСУ по Белгороду
В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь»
Глава Севастополя пообещал отремонтировать пострадавшие от взрыва квартиры
На Землю обрушилась новая магнитная буря
В Германии предрекли зарождение нефтеюаня
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
В России захотели изменить требования к нагрузке школьников
Биолог рассказал, как защититься от клещей во время поездки на природу
Озерное, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 марта
Депутат Свищев покинет пост президента Федерации керлинга России
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.