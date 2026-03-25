Врачи спасли ребенка с орехами в бронхах Московские врачи извлекли орехи кешью из бронхов мальчика

Столичные медики из детской больницы имени Башляевой помогли мальчику, у которого в бронхах застряли орехи кешью, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы в MAX.

В детскую больницу имени Башляевой поступил мальчик с пугающими симптомами: одышка, свистящее дыхание, жалобы на боль в груди. Врачи приняли решение делать бронхоскопию. Когда медики заглянули внутрь дыхательных путей, картина прояснилась: в бронхах застряли орехи, — говорится в публикации.

Врачи решили провести мальчику бронхоскопию. Операция прошла успешно. Некоторое время за ним понаблюдали и сделали контрольные осмотры, а после выписали домой.

Ранее в Филатовской детской больнице Москвы провели уникальную операцию 15-летнему подростку — врачи удалили у него из носа зуб, который оказался частью редкого новообразования. Изначально пациент поступил с жалобами на асимметрию лица и постоянную заложенность носа.