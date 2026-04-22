«Пугачевщина»: режиссер Кот обозначил важную проблему в русской культуре Режиссер Кот предположил, что Пугачева уничтожала русскую культуру на эстраде

Певица Алла Пугачева фактически убивала российскую культуру, выразил мнение в интервью NEWS.ru режиссер-документалист и писатель с Украины Юрий Кот. Он считает, что народная артистка СССР продвигала на эстраде пошлость, а также артистов определенных качеств, чье творчество негативно сказывалось на эстрадном жанре в целом.

«Пугачевщина» — явление очень печальное для русского искусства, на ее совести распространение пошлости на сцене, а еще — содомии (движение ЛГБТ прознано в РФ экстремистским, деятельность запрещена)… [Алла Борисовна] педалировала, взращивала, подтягивала в шоу-бизнес содомитов, любителей входить «не в ту дверь». Тогда как артистов традиционной культуры не пускали, «зажимали», — считает собеседник.

Он предположил, что российской культуре еще долго придется исцеляться от «пугачевщины» и ее пошлых проявлений.

Ранее Кот заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не осознает реальной картины происходящих с ним событий. Виною тому зависимость от запрещенных веществ, которой Зеленский страдает с юности, считает собеседник.

Кот до 2014 года работал на украинском телевидении вместе с Зеленским. В 2014-м он выступил против Майдана, был избит в Киеве и уехал из страны.

Также документалист и писатель сообщил, что был шокирован деятельностью фонда жены президента Украины Елены Зеленской. По его словам, под видом благотворительности структура продавала детей на Запад в качестве «игрушек для богатых извращенцев».