22 апреля 2026 в 12:39

Еврокомиссия оценила потери ЕС от конфликта США и Ирана в €24 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Энергетические потери Евросоюза из-за военного конфликта США и Ирана достигли €24 млрд (2,8 трлн рублей), сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йергенсен на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, эти последствия ощущают все страны объединения.

Это порядка €500 млн (43,8 млрд рублей — NEWS.ru) в день, и это чувствуют все страны, промышленность и жители Евросоюза, — подсчитал Йергенсен.

Ранее европейские журналисты сообщили, что последствия блокировки Ормузского пролива уже ощущаются по всей Европе. Данная водная магистраль имеет критическое значение далеко за пределами Ближнего Востока, поскольку через нее транспортируется примерно пятая часть глобального объема нефтяных поставок.

Также сообщалось, что ВМС США используют дроны для расчистки пролива от мин в попытке восстановить судоходство в этом районе. Для разминирования применяются как надводные, так и подводные дроны с гидролокатором.

Кроме того, силы Центрального командования США приступили к подготовке разминирования Ормузского пролива. Как сообщается в заявлении CENTCOM, два американских эсминца уже совершили проход через стратегический водный путь и начали операцию в Персидском заливе.

