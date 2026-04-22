Раскрыто местонахождение осужденного экс-мужа Лерчек

Экс-супруга блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Артема Чекалина, осужденного на семь лет, перевели в следственный изолятор № 2 «Бутырка», сообщил телеканалу РЕН ТВ адвокат блогера Константин Третьяков. Ранее в СМИ писали, что Чекалина направят в СИЗО-7 «Капотня», где он должен был провести не менее двух недель на карантине.

Буквально только что стало известно, что Артем прибыл в «Бутырку», — сообщил защитник.

Суд назначил ему семь лет колонии общего режима и штраф почти 200 млн рублей. Его взяли под стражу в зале суда. Позже защита заявила о намерении обжаловать приговор.

Ранее Чекалин сообщил в суде, что он вместе с бывшей женой не успел вовремя заплатить налоги в 2024 году из-за конфликтов во время развода. Именно это и привело скандально известную пару на скамью подсудимых.

До этого продюсер Яна Рудковская призвала Лерчек найти в себе силы для борьбы с раком ради собственного будущего и благополучия детей. Она отметила, как быстро привычный успех блогера сменился тяжелыми испытаниями, и пообещала навестить больную в ближайшее время.