22 апреля 2026 в 10:16

Работодателей предупредили, чем опасно нарушение границ сотрудников

«АвтоГрузЭкс»: нарушение личных границ может привести к увольнению сотрудника

Нарушение личных границ сотрудника со стороны работодателя может стать причиной увольнения, заявила NEWS.ru эксперт ассоциации «АвтоГрузЭкс», руководитель управления персонала бизнес-юнита ПЭК: LTL Дарья Самойлова. По ее словам, неуважение в коллективе чревато эмоциональным выгоранием и конфликтами.

Более половины жителей России (54,8%) убеждены: требование быть на связи после завершения рабочего дня нарушает личные границы, а иногда и трудовое законодательство. Таковы результаты опроса более 2 тыс. сотрудников. Однако ради сохранения лояльного отношения руководства и коллег многие все равно выполняют задачи и после работы, опасаясь, что при отказе в экстренной ситуации на них не смогут положиться. Постоянное нарушение границ может привести к выгоранию, конфликтам, а иногда и к уходу сотрудника из компании, — предупредила Самойлова.

Она подчеркнула, что явные признаки выгорания из-за перегрузок — это снижение мотивации и эффективности в решении рабочих задач. По словам эксперта, в такой ситуации сотрудник либо постоянно соглашается на сверхурочную работу, либо начинает конфликтовать. Она отметила, что заранее установленные личные границы могут помочь избежать этих проблем.

Если нарушение личных границ началось по мере подключения к работе, рекомендуем обозначить временные рамки устно или в чате с руководителем. Когда стороны договариваются заранее, они управляют ожиданиями друг друга. Ориентироваться стоит и на жизненные приоритеты, которые могут меняться: например, если ранее сотрудник брал оплачиваемые переработки для погашения кредита, а теперь выплатил его и сфокусировался на семье, времени на сверхурочную работу становится меньше. При такой ситуации работодатель в большинстве случаев готов адаптироваться, перераспределив задачи или оптимизировав процессы, — заключила Самойлова.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил, что угрозы увольнения по статье могут повлечь за собой штраф для работодателя в размере 70 тыс. рублей. По его словам, для подтверждения давления со стороны начальства важно сохранять все доказательства, включая переписку.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

